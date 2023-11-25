أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصرية.. «لو عاوز تشتري عربية»

يسعى عدد كبير من المواطنين لامتلاك سيارة خاصة، وتعد السيارات المستعملة أحد أفضل الخيارات الأقل تكلفة مقارنة بشراء سيارة جديدة، كما تساعد السيارات المواطنين على الذهاب للعمل وقضاء المشاوير.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية، مواصفات وأسعار أفضل 5 سيارات مستعملة بأقل من 160 ألف جنيه، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة وجاءت الأنواع والأسعار كالآتي:-

أفضل 5 سيارات مستعملة أقل من 160 ألف جنيه

- سيارة رينو كليو موديل 2002 مستعملة، عداد 181 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 158 ألف جنيه.

- سيارة أوبل كورسا موديل 1994 مستعملة، موتور 1200 سي سي، عداد 180 ألف كيلومتر، لون أزرق، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 150 الف جنيه

- سيارة اسبيرانزا شيري كيو كيو موديل 2008 مستعملة، موتور1500 سي سي، عداد 78 ألف كيلومتر، لون أزرق، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 145 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

- سيارة دايو نوبيرا 1 موديل 1998 مستعملة، موتور 1500 سي سي، عداد 300 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة أتوماتيك، وتأتي هذه السيارة بسعر 133 ألف جنيه.

- سيارة كيا ريو موديل 2001 مستعملة، موتور1300 سي سي، عداد 140 ألف كيلومتر، لون ذهبي، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف وريموت كنترول، وتأتي هذه السيارة بسعر 145 ألف جنيه.