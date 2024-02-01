الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي.. اعرف موقف وحدتك

يهتم الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي ووحدات سكنية وقطع أراض، الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي، لمعرفة موقف أوراقهم للحصول على تللك الوحدات.

ويوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي، وهي خدمة متاحة للمتقدمين للوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي للاستعلام عن حالة طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الصندوق.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي أون لاين

وللاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

- تصفح موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإنترنت من هنـــــــــــــــا.

- اضغط على أيقونة «استعلام عن حالة الطلب».

- ادخل الرقم القومي لصاحب الطلب.

- ادخل كلمة المرور الخاصة بك.

- اضغط على «استعلام».

- ستظهر لك حالة الطلب، سواء كانت «مقبول» أو «مرفوض» أو «قيد الدراسة».

الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي عبر خدمة العملاء

يمكنك أيضًا الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي عبر خدمة العملاء، وذلك عن طريق الاتصال على أحد أرقام خدمة العملاء التالية:

أتاحت وزارة الإسكان طرق أخرى للاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعى ومنها الاستعلام تليفونيًا من خلال الخط الساخن لصندوق الإسكان من خلال الهاتف المحمول، عبر الرقم 118 أو الرقم 5777، أو التواصل باستخدام التليفون الأرضي مع الصندوق على الرقم 090071117، إذ يتم تقديم رقم طلبك، ورقم هاتفك، وسيتم إبلاغك بحالة طلبك.

حالات طلب الإسكان الاجتماعي

توجد عدة حالات لطلبات الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي:

مقبول: يعني أن طلبك قد تم قبوله، وسيتم التواصل معك قريبًا لتحديد موعد توقيع العقد.

مرفوض: يعني أن طلبك قد تم رفضه، وسيتم إبلاغك بالأسباب.

قيد الدراسة: يعني أن طلبك لا يزال قيد الدراسة، وسيتم إبلاغك بالنتيجة قريبًا.

أهمية الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

يُعد الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي من الأمور المهمة للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي، ويتيح لهم معرفة حالة طلباتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الصندوق، مما يوفر الوقت والجهد.

كما يساعد الاستعلام عن حالة الطلب المستفيدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة رفض طلباتهم، مثل تقديم الاعتراضات أو التظلمات.

نصائح للاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

عند الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، لا بد من مراعاة الآتي:

- تأكد من إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك بشكل صحيح عند الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

- إذا كنت تواجه مشكلة في الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لطلب المساعدة.

- إذا تم قبول طلبك، فسيتم التواصل معك قريبًا لتحديد موعد توقيع العقد.

شروط الحصول على وحدة سكنية

للحصول على وحدة سكنية سواء كانت شقة أو فيلا أو قطعة أرض، لا بد من توافر الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم لطلب الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية.

- يبلغ من العمر 21 عامًا على الأقل.

- ليس لديه وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية.

- أن يكون المتقدم لطلب الإسكان الاجتماعي لديه بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

- يتم إجراء بحث إجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، وإجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أنّ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023، يتراوح سعر الشقة من 245 إلى 360 ألف جنيه، وتُطرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط تحددها الوزارة.

وتبدأ المساحات الخاصة بالوحدات السكنية من 75 مترًا أي بمقدم 15 ألف جنيه، أما بالنسبة للوحدات التي تبلغ مساحتها 90 مترا يكون مقدمها 22 ألف جنيه، ويتم سداد 10% عند الاستلام، وتقسيط 90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري لمدة 30 عامًا كحد أقصى.