صندوق التمويل العقاري.. خطوات الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

أتاح صندوق التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة.

وتشهد محركات البحث، عمليات بحث عدة حول صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، للاستعلام عن حالة الطلب، وموعد استلام الوحدات السكنية.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي عبر صندوق التمويل العقاري، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن حالة الطلب بزيارة الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

2- اختيار «الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي».

3- تسجيل الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقم.

4- إدخال كافة البيانات المطلوبة.

5- الضغط على زر تسجيل الدخول.

صندوق التمويل العقاري

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقوم بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

وفى إطار ذلك الطرح، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد، لعدد من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة وعدد من المحافظات، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، داخل المدن الجديدة، ولم يحالفهم الحظ في المرات السابقة من الطرح، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.