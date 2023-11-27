«القعقاع».. أغرب أنواع التمور في محافظة الوادي الجديد

تشتهر محافظة الوادي الجديد، بتعدد أنواع وأصناف التمور بها، والذي يعد المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة؛ إذ تمتلك 4 ملايين نخلة حتى الآن، وجاء «القعقاع» على رأس التمور الغريبة المرغوب في شرائها بمركز الخارجة، وهو نوع من التمور اليابسة، الذي توارثته الأجيال القديمة بالمحافظة.

«القعقاع» نوع نادر من التمور ينمو في الواحات

وقال محمود عبد ربه، الباحث في تراث الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كلمة «القعقاع» تطلق على التمر اليابسُ، واشتهر بالواحات في محافظة الوادي الجديد، كنوع من أطعم أنواع التمور الجافة المنتشرة بربوع الواحات.

و«القعقاع» ذو حجم صغير ونواه صغيرة، وسمي بذلك لأنه عندما ينضج ويصير يابسا تسمع لنواة الثمرة صوتا داخلها يسمى بالقعقعة، ويتميز بمذاقه اللذيذ الغني بالمواد السكرية، ويميل لون الثمرة إلى اللون الداكن بعد نضوجه، ويعتبر هذا النوع نادر في الواحات، ولا يوجد منه إلا شجيرات قليلة.

وتنبت نخلة القعقاع تلقائيا من نواة البلح، دون زراعتها في مشاتل، ولا يجري زرعها كفسيلة من تحت أمها، كالمعتاد في بقية النخيل، كما أن هذا النوع من النخيل لا يحتاج إلى الري بمياه كثيرة، ويعتمد على التي تروي النخيل من حوله.

أنواع غريبة من التمور في الوادي الجديد

وأوضح محمد عبد الله البارسي، الباحث في الموروث التراثي والشعبي بالوادي الجديد، أن تمر «القعقاع» خفيف في الهضم، مريح للمعدة والأمعاء، والكثير منه لا يسبب تعبا للإنسان، مشيرا إلى أن هناك الكثير من أنواع التمور والنخيل بالواحات الخارجة والداخلة، وعلى رأسها البلح الصعيدي أو السيوي، ثم يليه في المرتبة الثانية نخيل التمر، والمنتور والفالق والحجازي والحمراوي والخضراوي والقعقاع والصيص، أما البلح المصاب فيطلق علية «غبير» بضم حرف الباء؛ نظرا لأن لونه يشبه البلح الذي عليه غبار أو تراب.