«بحوث وقاية النبات» يستعرض أنشطته خلال أكتوبر.. أبرزها مهرجان التمور

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرًا حول أهم الأنشطة التي قام بها المعهد خلال أكتوبر، تضمن تنظيم احتفالية يوم الوفاء والعرفان، وتنظيم ورشة عمل «البحوث المصرية المنشورة على دودة الحشد الخريفية»، إضافة إلى المشاركة في المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية في سيوة 2023، كذلك أنشطة إرشادية وتدريبية متخصصة، وتدريب ميداني لطلبة الجامعات وحصاد مجهوداته بتجديد الحصول على شهادتي أيزو في النظم الإدارية ومراكز التدريب والاستشارات.

مخاطر دودة الحشد الخريفية

وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، أنّه انطلاقًا من مسؤوليتنا في حماية المحاصيل الاستراتيجية من مخاطر دودة الحشد الخريفية، والتي تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي القومي، كما نظّم المعهد ورشة عمل متخصصة لعرض البحوث المصرية المنشورة على هذه الآفة لتوحيد جهود المراكز والهيئات البحثية والجامعات؛ للخروج بحزمة من التوصيات لأفضل الممارسات الزراعية والحصول على أفضل منتج زراعي كماً وكيفا، منوهًا بأهمية الورشة كمبادرة حراك وطني تبناها المعهد لمكافحة هذه الآفة المدمرة.

الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

وشارك المعهد في المهرجان الدولي السابع للتمور، واستعرض دور المعهد الفاعل في سيوة، وكذلك شرح أهم الآفات التي تصيب النخيل وطرق مكافحتها، وتمّ عمل مطويات لتوزيعها على المزارعين، وفيما يتعلق بأنشطة المعهد الإرشادية والتدريبية، أوضح التقرير تنفيذ المعهد عدة برامج تدريبية تحت عنوان «الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء» بفرع المعهد بالمنصورة- الدقهلية، و«أساسيات تربية نحل العسل للمبتدئين"، ومشروع الحرير الطبيعي كأحد مشروعات تنمية الريف المصري بكفر الشيخ.

كما شارك في الحملات القومية المتخصصة على محصولي الموز والقمح بمشاركة باحثيه في «الحملة القومية لمكافحة مرض تورد القمة النامية في الموز» بمحافظة الدقهلية، والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في عدة محافظات، فضلًا عن ندوة دور النحل في التنمية الزراعية في صعيد مصر بمحطة بحوث شندويل.