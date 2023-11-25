تكريم سميرة محسن وحمزة العيلي في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أقيمت مراسم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم في قصر الثقافة بمدينة شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة.

تكريم الفنانين بحفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم عدد من الفنانين كان من بينهم الفنانة ميمي جمال وسميرة محسن والفنان حمزة العيلي وياسر صادق.

وبعدها حرص الفنانون على التقاط عدد من الصور مع بعضهم وكذلك مع الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان.

وخلال تكريم الفنان حمزة العيلي حرص على توجيه دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني قائلا إن المسرح يدافع عن القضايا ولا يوجد أهم من قضية فلسطين.