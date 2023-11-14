تعرف على العروض المصرية في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، والتى تستضيفها محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 25 إلى 30 من الشهر الجاري.

أوليفر ممثل مصر فى المسابقة الرسمية

ومن المقرر أن يشارك من مصر في المهرجان ثلاثة عروض مسرحية، الأول "أوليفر" لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج، وإخراج حازم أحمد، وسيشارك في المسابقة الرسمية.

وسيكون العرض الثاني بعوان "حيث لا يراني أحد"، من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، إخراج وتأليف وإخراج محمود صلاح، ويشارك ضمن مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاء المسرحية غير التقليدية، والعرض الثالث بعنوان "حجر صحي" إنتاج فرقة تلاقي بأكاديمية الشارقة تأليف وإخراج رامي حازم ويشارك في مسابقة المونودراما.

مهرجان شرم الشيخ الدولي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.