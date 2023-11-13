مازن الغرباوي: الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ تخطط لنشر ثقافة المسرح

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، خلال أيام قليلة، حيث يقام في محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر.

وقال مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، إنّ مهرجان شرم الشيخ للمسرح يسعى إلى تبادل الخبرات ونشر ثقافة المسرح.

وردا على تصريحات الفنانة سميحة أيوب، التي قالت فيها إنّ «المهرجان ليس للفساتين»، قال الغرباوي لـ«الوطن»: «قد تكون تصريحات الفنانة القديرة قاسية، لكن المهرجان ثقافي».

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.