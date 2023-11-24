حالة الطقس في الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تعلن موعد وخريطة سقوط الأمطار

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بمصر، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ ترتفع درجة الحرارة تارة، وتنخفض تارة أخرى، بينما تشهد بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، وكثافة الأتربة العالقة في الجو ببعض المناطق، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بمصر، فضلًا عن درجات الحرارة لمدة أسبوع، والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في مصر، ارتفاعا في درجة الحرارة بصورة مؤقتة، يصاحبه أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تتسبب في إعاقة مستوى الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء وذلك خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع العظمى والصغرى في الظل كالآتي:

الطقس في القاهرة خلال أسبوع

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في القاهرة خلال أسبوع، فإنّه من المتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بدءًا من غدا السبت وحتى الإثنين القادم، فيما تشهد كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بدءًا من الثلاثاء وحتى الخميس.

الطقس في الأيام المقبلة

وتأتي أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة بحسب توقعات الأرصاد كالآتي:

الأحد 26 نوفمبر.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة خلال المساء بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وخليج السويس، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وشمال ووسط سيناء، والذي يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

كما إنّه من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط إذ تبلغ سرعة الرياح من 60 لـ 70 كم/س، وترتفع الأمواج من 3 لـ 4 أمتار.

الطقس في الأيام القادمة

وتشهد حالة الطقس يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023.. سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 لـ 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما إنّه من المتوقع حدوث اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط إذ تبلغ سرعة الرياح من 50 لـ 60 كم/ٍس، وارتفاع الموج من 3 لـ 4 مترًا.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وتتضمن حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة.