«الأرصاد الجوية» تحذر من حدوث ظاهرة اليوم تؤثر على الرؤية الأفقية

تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، اليوم، على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، إذ إنّ من المتوقع أن تُسجل القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، بعض الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، مشيرة إلى أنّ الظاهرة المؤثرة اليوم هي الأتربة العالقة نهارًا التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 18

أكتوبر 28 17

بنهـا 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 26 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 15

رفح 25 16

رأس سدر 26 17

نخل 25 07

كاترين 20 07

الطور 25 14

طابا 28 16

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 27 17

السلوم 27 16

سيوة 26 10

رأس غارب 28 17

الغردقة 29 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 19

شلاتين 28 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 27 16

بني سويف 27 14

المنيا 26 11

أسيوط 27 12

سوهاج 27 13

قنا 28 15

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 11

أبوسمبل 30 14