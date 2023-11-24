«الداخلية» تستقبل وفدا من مسؤولي الإعلام الأمني بعدد من الدول العربية

قال اللواء أسامة خلف، مدير المكتب العربي، للتوعية الأمنية والإعلامية، إننا بصدد الزيارة السنوية، التي تتم للمكتب العربي للتوعية والإعلام، وهي من ضمن البرنامج العام السنوي للأمانة العامة، لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويتم خلالها زيارة قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية.

وأضاف خلال زيارة وفد من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال، بعدد من الدول العربية للمكتب العربي للتوعية الأمنية وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، خلال فيديو عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «يوتيوب»، أن الهدف من الزيارة، اطلاع الدول العربية على التجربة المصرية الرائدة، في مجال الإعلام.

الوفد يتعرف على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع

تعرف الوفد على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع، في أداء دوره لتغطية كل فعاليات وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، وبث الرسائل والتقارير الإعلامية، التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بشكل محترف، سواء المقروء أو المسموعة أو المرئية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.