قصواء الخلالي: الأعمال العدائية للاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل المفردات المستخدمة بالعصر الحديث

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المشهد في غزة من سيئ إلى أسوأ، والأعمال العدائية تجاوزت المفردات كلها التي أعدتنا أن نستخدمها في العصر الحديث، وكانت المفردات أعمالاً عدائية أو حرب أو أطراف تتقاتل لكن تفاقم المشهد إلى حرب إبادة، وهذه المفردات أصبحت مستخدمة.

مشاهد مروعة ومفجعة في غزة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أنه أصبح هناك تصريحات مستمرة لمسؤولين بالأمم المتحدة عبر المنصات الإلكترونية تؤكد بأن المشاهد التي يرى فيها الأطفال والنساء مروعة ومفجعة، كما أن الأونروا لا تزال حتى الآن تؤكد ضرورة توقف تلك الهجمات لأنها اقتربت أن تصبح أمراً اعتيادي.

وأشارت إلى أن الخبر الأبرز اليوم المرتبط بالتداول العالمي لقصف مدرسة الفاخورة وعشرات الشهداء والضحايا والمصابين منهم نساء وأطفال، وهي النسبة الأكبر، كما ارتفع عدد الشهداء بشكل مفجع.

هدف إسرائيلي خطير

وأوضحت أن الوضع في غزة اقترب من أن يصبح أمرا عاديا، وهذه نقطة خطيرة، متسائلة: «ترى هل يستهدف الاحتلال الإسرائيلي أن يصبح المشهد عاديا ويبدأ الناس في الاعتياد على ما يفعله في الأراضي الفلسطينية».