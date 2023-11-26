ياسر القاضي: الاهتمام بوزارة الاتصالات جعل مصر قبلة جاذبة للاستثمارات

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن أهم الاستثمارات التي حدثت بمصر هي التي وُضعت في وزارة الاتصالات وجعلت مصر قبلة جاذبة للاستثمارات وهذا مهم جدًا، موضحًا أن رد فعل الرئيس السيسي على عرضه حول استراتيجية تطوير الوزارة كان الاستجابة والقبول والسؤال عن الأهداف وتنفيذ الخطة على الأرض.

وأكد «القاضي»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي يتحدث على نحو عملي، وبعد كل اجتماع يكون هناك خطاب بالاجتماع، للمتابعة مع الوزارة ويذهب لرئيس الوزراء حتى يتابع مع الوزير المعني.

انجازات مصر الفترة الأخيرة في ظل التحديات

وأوضح المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، شهادته على التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، متحدثًا عن التحديات التي واجهت الدولة، والإنجازات التي تحققت.

واستكمل: «كانت هذه الفترة حاسمة في بناء الدولة، وما بعد 67 هو ما بعد نكسة وبعد هزيمة وإعادة بناء ثقة الدولة، وهذا أول ما تبادر إلى ذهني أننا أمام مرحلة صعبة وهي مرحلة بناء الدولة، وكان التكليف الرئيسي هو بناء الدولة على أسس قوية، وهي أسس تستطيع الدولة أن تتحرك لسنوات وسنوات لتتماشى مع قيمة مصر».