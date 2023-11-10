مركز إبداع مصر الرقمية.. باكورة التعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة بنها

يعد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها «كريتفا» والذي زاره مؤخرا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال زيارته لمحافظة القليوبية منتصف الأسبوع الجاري، والمقرر دخوله الخدمة تجريبيا ديسمبر المقبل، باكورة التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الاتصالات تنفيذا لاستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

إعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية

واوضحت جامعة بنها في بيان لها أبرز المعلومات الخاصة بمشروع مركز إبداع مصر الرقمية «كريتفا» مشيرة أن وزير الاتصالات اثني علي المشروع خلال زيارته الثلاثاء الماضية حيث يهدف المشروع إلى إعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة و إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية.

مكونات مركز إبداع مصر الرقمية كريتفا

أوضح بيان جامعة بنها أن مركز إبداع مصر الرقمية «كريتفا» يقع بمجمع الكليات الجديد بجوار كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على مساحة 3 آلاف متر ويتكون من دور أرضي و3 أدوار بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا أن المركز يتيح بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة وبرامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعة وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص

و أعمال العمل الحر ودعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال ودعم وتأهيل الطلاب لريادة الأعمال وسوق العمل بجامعة بنها

تعزيز القدرات التنافسية

أشار البيان أن المركز يقوم علي بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على العمل الحر موضحا خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال توفير برامج لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإطلاع الشباب على المستحدثات التكنولوجية من خلال الخبراء المهنيين أو الخبراء فى ريادة الأعمال و إتاحة التدريب واثراء مهارات الشباب لتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل العالمى.