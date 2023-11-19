الليلة.. الدكتور هاني محمود يستكمل شهادته مع «الباز» في برنامج «الشاهد»

يستكمل الإعلامي الدكتور محمد الباز، لقاؤه مع الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري سابقا، ليحكي شهادته وتجربته عن سنوات التحدي التي خاضتها الدولة المصرية، والانجازات التي تحققت على أرض الواقع.

يأتي هذا اللقاء في إطار الموسم الجديد من برنامج «الشاهد»، الذي يحمل عنوان «التجربة المصرية.. 10 سنوات من التحديات والانجازات».

يتحدث مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري سابقا، عن الاستعدادات التي تمت لنقل موظفي الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، ويكشف كواليس التجهيزات التي سبقت هذا الانتقال، وكذا بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها للمواطنين عن بعد.

يتحدث محمود عن كواليس متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف مراحل عملية انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، واهتمامه بشكل كبير بملف تكنولوجيا المعلومات، وحرصه الشديد على تشغيل الدولة بأحدث النظم، وتصميمه ودعمه لتنفيذ أكبر مركز لقواعد البيانات في إفريقيا بالعاصمة الإدارية.

برنامج «الشاهد» يُذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة «إكسترا نيوز».