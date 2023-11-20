هاني محمود يحكي لـ«الشاهد» تجربة إنسانية خاصة مع الرئيس السيسي

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن الجانب الإنساني أولى أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه مصري يشبه الشعب للغاية وذلك من خلال تجربته الخاصة مع الرئيس، مدللا على ذلك بموقف للرئيس السيسي خلال استضافة إحدى دورات الألعاب الرياضية لذوي الإعاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا‏، إذ تم إرسال جواب للرئيس من أجل تنظيم البطولة تحت رعايته، وعلى الفور وافق الرئيس.

تواضع الرئيس السيسي

وأضاف «محمود»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي قرر حضور تلك البطولة بنفسه قبل انطلاقها بيومين، وكانت هذه أول فعالية رياضية يحضرها الرئيس معهم، متابعا: «فوجئنا بعدم مغادرة الرئيس السيسي، إذ طلب تجهيز عشاء للبعثة المصرية ومجلس إدارة البطولة لتناول العشاء معنا، كما أنه كان يلقي السلام بنفسه على كل مشارك في البطولة».‏

موقف إنساني للرئيس السيسي بعد انتهاء البطولة

وتابع أنه بعد انتهاء البطولة بـ3 أيام، تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب الرئيس السيسي، إذ يطلب اختيار أحد الرياضيين من ذوي الإعاقة للانضمام إلى مكتبه، مستطردا أنه حينها وقع الاختيار على فتاة تسمى «دينا»، وكانت تعمل معنا منذ سنوات طويلة، ومن ثم تم تأهيلها جيدا للعمل مع المكتب الإعلامي للرئيس السيسي.