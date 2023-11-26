تراجع 20% في أسعار الهواتف المحمولة المصنعة في مصر.. اعرف السبب

توقع المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا بنسبة لن تقل عن 20% مقارنة بنظيرتها المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات المحلية التي قررت التصنيع في مصر بهدف توفير الهواتف إلى السوق المحلية والاتجاه إلى التصدير.

أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليا

وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ التراجع في أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليا يرجع إلى الحوافز الضريبة التي تمنحها الدولة المصرية للشركات العالمية التي تعمل في مصر، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد عدم توافر خامات إنتاج بشكل كافٍ لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنه عندما تتوافر خامات الإنتاج من الممكن أن يكون التراجع في الأسعار بنسبة أكبر من الـ20%.

شركات عالمية تصنع الهواتف فى مصر

وتقوم نحو 5 شركات عالمية بتصنيع هواتفها في السوق المصرية، أبرزها شركة فيفو الصينية إحدى شركات مجموعة بي بي كيه الصينية، دشنت مصنعها على مساحة 11 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 مليون هاتف.

فى المقابل تتعاون شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI مع شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية «نوكيا»؛ لتصنيع مليون هاتف سنويا بمصر، وتقوم شركة إنفينكس الصينية بتصنيع هواتف SMART وHOT على خطوط إنتاج الشركة بمصنع سيكو في أسيوط، تمثل 80% من مبيعات إنفينكس بمصر.

وهناك العملاق الكوري سامسونج التي أنشأت مصنعا لأجهزة الحاسبات اللوحية ببني سويف باستثمارات 500 مليون جنيه وصرحت الدفعة الأولى من هواتف جالاكسي A المصنعة محليا، وتحمل شعار «صنع في مصر».

ومن قبل أعلنت شركة شاومي الصينية، التصنيع محليا لهواتفها المحمولة، حيث قررت الشركة إطلاق أولى هواتفها المصنعة محليا من موديل Redmi 12C ويحمل شعار صنع فى مصر.