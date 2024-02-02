الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر عادي أو مستعجل أو إلكتروني

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر، أصبحت متاحة للراغبين في الحصول سريعا على جواز السفر للسفر للخارج، سواء من أجل العمل أو الدراسة أو الترفيه، وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لمتابعين والجمهور من القراء، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر والرسوم المحددة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

حددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر ، باعتبار أنّ جواز السفر هو وثيقة رسمية لا يمكن مغادرة الأراضي المصرية دونه.

- صورة البطاقة الشخصية والاطلاع على الأصل.

- 4 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

تكلفة استخراج جواز سفر 2024

وكشفت وزارة الداخلية عن الرسوم الخاصة باستخراج جواز السفر وتبلغ نحو 505 جنيهات، طبقا للقرار الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية، ويتم دفع الرسوم عند طلب استخراج جواز السفر لأول مرة، وهي رسوم شاملة التكلفة والطباعة والعلامات التأمينية والإصدار، وبالنسبة للرسوم الخاصة باستخراج جواز سفر بدل تالف أو فاقد لن يتجاوز 755 جنيهًا.

خطوات استخراج جواز سفر مصري لأول مرة

- التوجه إلى قسم الجوازات الأقرب لمنزلك.

- كتابة البيانات على نموذج 29 جوازات.

- تقديم صور الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

- دفع الرسوم المالية المقررة.

- استلام إيصال تقديم المستندات.

أماكن استخراج جواز السفر بالجيزة

- قسم جوازات الجيزة مقره مبنى قسم شرطة الجيزة، والكائن في شارع البحر الأعظم للمقيمين في «الجيزة - العمرانية - الهرم - بولاق الدكرور - كرداسة – الواحات».

- قسم جوازات 6 أكتوبر، للمواطنين التابعين لدوائر قسمي شرطة أول وثان 6 أكتوبر.

- قسم جوازات العجوزة، للمواطنين التابعين لأحياء «العجوزة - الدقي - إمبابة - أوسيم - مركز شرطة الوراق».

- قسم جوازات الحوامدية، خاص بالمواطنين التابعين لمدن «الحوامدية - البدرشين - العياط - الصف - أطفيح».

أماكن استخراج جواز سفر في محافظة الإسكندرية

- إدارة جوازات الإسكندرية، والكائنة في محطة الرمل، وتقوم بإصدار جوازات سفر المقيمين في «المنشية – سيدي جابر – باب شرق – العطارين – اللبان – الجمرك – الدخيلة – مينا البصل».

- قسم جوازات المنتزه والكائن في قسم شرطة المنتزه وللمقيمين بدوائر أقسام «المنتزه – أول الرمل – ثان الرمل».

- قسم جوازات محرم بك والكائن في قسم شرطة محرم بك وللمقيمين بدوائر أقسام شرطة «محرم بك – كرموز – برج العرب - العامرية».

كيفية استخراج جواز سفر أون لاين

في إطار حرص وزارة الداخلية على تعميم خدمات التحول الرقمي في العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمة بشكل سريع عبر استخدام أي موبايل حديث أو كمبيوتر به خدمة الإنترنت، يسهل من خلاله تقديم طلب لاستخراج جواز سفر إلكتروني مستعجل من خلال عدة خطوات سهلة وسريعة، ولذلك تستعرض «الوطن» طرق استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين، من خلال أكثر من رابط إلكتروني مختلف.

- الدخول إلى رابط موقع مصر الرقمية من هنــــا.

- الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية من هنــــا.

- الضغط على دليل الخدمات.

- الضغط على أيقونة الهجرة والجنسية.

- الضغط على أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر.

- إرفاق الأوراق المطلوبة.

- دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عبر أي من طرق الدفع أونلاين.

- اضغط على حفظ.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

- تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 15 عاما.

- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عاما.

- بالنسبة للطلبة والطالبات: شهادة القيد الدراسي بالمرحلة التعليمية المقيد بها.

- شهادة الموقف من التجنيد + 2 صورة للشباب.

- بالنسبة المستندات المطلوبة من السيدة المتزوجة (قسيمة زواج - 2 صورة - إثبات اسم الزوج في جواز السفر).

- أما بالنسبة للأطفال «أصل بطاقة الرقم القومي للأب - 2 صورة».