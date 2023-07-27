الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري لأول مرة.. اعرف التفاصيل

ساهمت التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي داخل الإدارات الخدمية الشرطية في إنجار الخدمات المقدمة إلى المواطنين في سهولة ويسر، فحاليًا تستطيع استخراج جواز سفر لأول مرة، واستلامه في فترة زمنية لا تزيد عن ساعتين من داخل مصلحة الأحوال المدنية في العباسية.

تطوير الخدمات الإلكترونية

وأعلنت مصلحة الجوازات والهجرة عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري لأول مرة عبر منصة وزارة الداخلية حتى يكون المواطن على دراية تامة بالمستندات قبل التوجه إلى مصلحة الجوازات، وفق استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير المقرات الشرطية من خلال اتساعها وتنظيمها بشكل جيد لسهولة استقبال المواطنين لإنجار ما يحتاجونه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري لأول مرة

- إحضار بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ15 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد لمن هم دون 15 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالى.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد خمسة آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

إجراءات استخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.