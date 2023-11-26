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ضبط 45 شكارة دقيق بلدي بحوزة تاجر قبل بيعها للمخابز السياحية بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
06:10 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
تموين الشرقية

تموين الشرقية

ورد مديرية التموين بمحافظة الشرقية معلومات تفيد قيام أحد أصحاب ماكينات طحن القمح بناحية الحسينية بهدف إعادة طحنه ونخله وتعبئته في شكائر بيضاء اللون تخص الغير وبيعه للمخابز السياحية بقصد التربح غير المشروع.

على الفور وجهت وكيل الوزارة فايزة عبد الرحمن بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية لضبط الشخص الوارد عنه معلومات تؤكد مخالفة مالك ماكينة طحين القانون، جاءت الحملة رفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية وحملة قطاع وسط الشرقية.

محضر جنح لصاحب ماكينة طحن القمح بالحسينية

شاركت في الحملة إدارة تموين الحسينية برئاسة مدير عبد الكريم عوض الله، عند وصول المكان الوارد عنه معلومات بناحية سماكين الغرب تحققت الحملة من المعلومات الواردة.

ضبط طن وربع دقيق بالحسينية

جرى ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 45 شيكارة بإجمالي طن وربع الطن فيما تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات الحملة وتحرر المحضر رقم 18644 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب الماكينة وجرى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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بقلم ياسمين عزت