تفاصيل حادث تدافع في جامعة هندية.. مصرع 4 بينهم امرأتان

أسفر حادث تدافع في مهرجان موسيقي في إحدى الجامعات جنوبي الهند، أمس السبت، عن مصرع 4 طلاب بينهم امرأتان وإصابة 64 آخرين، بينهم شخصان اثنان في حالة حرجة وكشفت وسائل إعلام تفاصيل الحادث.

ووفقا للتقديرات، تواجد أكثر من 2000 طلاب من كليات مختلفة بالإضافة إلى سكان محليين، في موقع التدافع، ووقع حادث التدافع في «جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا»، خلال مهرجان التكنولوجيا السنوي الذي نظمته كلية الهندسة بولاية كيرالا جنوبي الهند،، حيث كان الطلاب يستمتعون بحفل موسيقي فتوقف بسبب الأمطار، ما دفع الجمهور إلى الفرار بحثا عن مأوى، وأدى إلى تدافع كبير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

STORY Four students died and several others were injured in a stampede at Cochin University in Kerala. The tragedy occurred during the university's anniversary celebrations. READ: https://t.co/jM5UEXxbmk VIDEO: pic.twitter.com/Cmh8Tqog7c

وقالت مصادر مطلعة عن الحادث، إنّ حادث التدافع، وقع قبل بدأ حفل لمغنية البلايباك الهندية نيخيتا جاندي في القاعة المفتوحة في حرم الجامعة في إطار من مهرجان التكنولوجيا الذي استمر لمدة 3 أيام لكلية الهندسة بالجامعة.

من جانبها، أعلنت حكومة ولاية كيرالا الهندية، اليوم، إنها ستشكل لجنة خبراء للتحقيق في حادث التدافع الذي وقع خلال المهرجان السنوي في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا، وفقا لما ذكرته موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

Updates about the #Stampede situation at Cochin University of Science and Technology.

This happened hours before #NikitaGandhi concert started. 4 Dead. Over 65 hurt.

Health minister Veena George is overlooking the treatment of the injured. #CUSATStampedepic.twitter.com/PpU2bZVcqi