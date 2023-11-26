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تفاصيل حادث تدافع في جامعة هندية.. مصرع 4 بينهم امرأتان

كتب:

حسن رمضان
12:54 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
موقع حادث التدافع في جامعة هندية

موقع حادث التدافع في جامعة هندية

أسفر حادث تدافع في مهرجان موسيقي في إحدى الجامعات جنوبي الهند، أمس السبت، عن مصرع 4 طلاب بينهم امرأتان وإصابة 64 آخرين، بينهم شخصان اثنان في حالة حرجة وكشفت وسائل إعلام تفاصيل الحادث.

تواجد أكثر من 2000 طلاب

ووفقا للتقديرات، تواجد أكثر من 2000 طلاب من كليات مختلفة بالإضافة إلى سكان محليين، في موقع التدافع، ووقع حادث التدافع في «جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا»، خلال مهرجان التكنولوجيا السنوي الذي نظمته كلية الهندسة بولاية كيرالا جنوبي الهند،، حيث كان الطلاب يستمتعون بحفل موسيقي فتوقف بسبب الأمطار، ما دفع الجمهور إلى الفرار بحثا عن مأوى، وأدى إلى تدافع كبير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الحادث وقع قبل بدء حفلة مغنية البلايباك الهندية نيخيتا جاندي

وقالت مصادر مطلعة عن الحادث، إنّ حادث التدافع، وقع  قبل بدأ حفل لمغنية البلايباك الهندية نيخيتا جاندي في القاعة المفتوحة في حرم الجامعة في إطار من مهرجان التكنولوجيا الذي استمر لمدة 3 أيام لكلية الهندسة بالجامعة.

من جانبها، أعلنت  حكومة ولاية كيرالا الهندية، اليوم، إنها ستشكل لجنة خبراء للتحقيق في حادث التدافع الذي وقع خلال المهرجان السنوي في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا، وفقا لما ذكرته موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وقال وزير التعليم العالي بالولاية الهندية، آر بيندو إن لجنة تحقيق مكونة من 3 أعضاء ستحقق في حادث التدافع، وتضع مبادئ توجيهية بشأن الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء عقد مثل هذه المهرجانات بالجامعة.

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