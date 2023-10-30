مصرع 13 شخصا جراء اصطدام قطارين في الهند

لقى 13 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم، وأصيب 50 آخرون بجروح في حادث اصطدام بين قطارين، جنوب شرق الهند.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن وكالة «فرانس برس»، أنّ الحادث وقع بين مدينتي ألاماندا وكانتاكابال في ولاية أندرا براديش، بعدما تجاوز قطارا يقل ركابًا الإشارة.

وقال المسؤول المحلي ناجالاكشمي إس للصحفيين، إنّ 13 راكبًا لقوا حتفهم، وأصيب 50 آخرون، متابعا أنّ عمليات الإنقاذ جارية.

وعزت وزارة السكك الحديدية الهندية في بيان الحادث إلى خطأ بشري، وفقًا لاستنتاجات تحقيق أولي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن بيسواجيت ساهو، كبير مسؤولي العلاقات العامة في سكة حديد الساحل الشرقي، اليوم، أنّ قطار ركاب تجاوز الإشارة واصطدم بقطار آخر من الخلف، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن السكة، مشيرًا إلى إلغاء 18 رحلة قطار وتحويل 22 أخرى جراء الحادث.

ويعتبر الحادث الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، حيث خرج قطار عن مساره في ولاية بيهار شرق البلاد 12 أكتوبر الجاري، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وتمتلك الهند واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية بالعالم، وفي يونيو الماضي، أدى حادث اصطدام بين 3 قطارات قرب بلدة بالاسور بولاية أوديشا شرق الهند، إلى مقتل نحو 300 شخص، وإصابة أكثر من 1000، بسبب عطل في نظام التبديل.