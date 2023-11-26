«الأعلى للثقافة» يختتم مؤتمر «دور الجغرافيا وتقنياتها في التنمية المستدامة» غدا

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي: «دور الجغرافيا وتقنياتها الحديثة في التنمية المستدامة بالدول العربية»، والذي يعقده مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، بكلية الآداب – جامعة المنوفية، في الفترة من السبت 25 إلى الإثنين 27 نوفمبر 2023م؛ بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية ولجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة.

المؤتمر يناقش 85 ورقة

يناقش المؤتمر 85 ورقة منها 71 حضوريا، و 14 عن بعد باستخدام الاتصال المرئي Meet. كما يشمل 3 محاضرات عامة، وورقة عمل.

بلغ عدد البحوث المقدمة من الدول العربية 21 بحثا شارك فيها 33 باحثا، ويصل عدد المتقدمين ببحوث ومحاضرات وكلمات عامة والمنظمين والطلاب من مصر نحو 350 عضوا، وعقد اليوم الأول أمس السبت 25 نوفمبر بالجمعية الجغرافية المصري

وكان المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلن مؤخرا بدء دورة عمل اللجان، بعد قرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بإعادة تشكيل 24 لجنة من لجان المجلس الأعلى للثقافة.