أسهل طريقة لدفع الفواتير باستخدام الهاتف المحمول في المنزل.. «ضغطة زر واحدة»

عندما يحل موعد دفع الفواتير الشهرية الخاصة بالمرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز وفاتورة الإنترنت والتليفون الأرضي، يرغب المواطنون في دفع الفواتير الخاصة بهم تجنبا لتراكمها الذي يعرضهم لإزالة العدادادت أو إيقاف الخدمة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة طرق سهلة وبسيطة لدفع الفواتير الخاصة بهم، ويتيح تطبيق «انستاباي» للمواطنين فرصة دفع الفواتير من المنزل عبر الهاتف.

استحدث تطبيق «انستاباي» خدمة دفع الفواتير الخاصة بالمرافق عبر الهاتف، في إطار حرصه على تسهيل دفع الفواتير لمستخدميه، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات دفع الفواتير عبر تطبيق «انستا باي»، والتي جاءت كالتالي:

خطوات دفع الفواتير عبر تطبيق «انستاباي»

- يقوم المستخد الذي يرغب في دفع الفواتير الخاصة به من خلال انستا باي بالدخول على الحساب الخاص به على التطبيق.

- يتم اختيار الخانة الخاصة بدفع الفواتير، ثم تحديد نوع الفاتورة التي يرغب في سدادها سواء كانت كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون أرضي أو نت.

- يتم إدخال البايانات المطلوبة والخاصة بالفواتير المطلوب سدادها سواء كانت مرافق أساسية أو رقم التليفون بالنسبة لفاتورة التليفون الأرضي والإنترنت.

- يتم مراجعة بيانات التحويل، وأدخال الرقم السري IPN المكون من 6 أرقام واضغط على «إدخال» تم التحويل بنجاح.