نشأت الديهي: نجاح تغطية «القاهرة الإخبارية» لحرب غزة عودة لريادة الإعلام المصري

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإعلام المصري، والدور الذي أدته قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال فترة الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

استعادة اللقب المفقود للريادة الاعلامية في المنطقة

وقال «الديهي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما حققه الإعلام المصري خلال حرب غزة، هو استعادة اللقب المفقود للريادة الإعلامية في المنطقة.

وأشار إلى أن «قناة القاهرة الإخبارية استطاعت أن تمتلك زمام المبادرة، وتسيطر على مجريات صناعة السردية المصرية»، موضحا أنه «لأول مرة نصنع سرديتنا وروايتنا بأيدينا وأقلامنا وألسنتنا، وليس بأيدي وأقلام وألسنة الآخرين، هذه ليست آراء لكنها حقائق».

وسائل الإعلام في العالم تتابع وتنقل عن إعلامنا

وأكد «الديهي»، أن كل وسائل الإعلام في العالم تتابع وتنقل عن إعلامنا، لافتا إلى أننا تابعنا خلال هذه الحرب، حزمة من المنجزات على الأصعدة كافة، سياسيا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا وإعلاميا وشعبيا، وهذه هي مصر.