جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن جاهزية جميع المدارس في المرحلة الإبتدائية لاختبارات شهر نوفمبر 2023، وننشر من خلال هذا التقرير، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

امتحانات شهر نوفمبر في المدارس

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المدارس الابتدائية استعدت بشأن امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في جميع الإدارات التعليمية في إدارة الحمام وبنحر السكر، وإدارة العلمين، وإدارة الضبعة، وإدارة مرسى مطروح، وإدارة النجيلة، وسيدي براني، والسلوم، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، ومن بينها مدرسة العبور الابتدائي، ومجمع مدارس أبوبكر الصديق، ومدرسة باحثة البادية الابتدائيه بمدينة مرسى مطروح.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائي

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الامتحانات تنطلق خلال 48 ساعة، في 28 من شهر نوفمبر الجاري.

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، كالتالي: يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، مادة اللغة العربية، ومادة التربية الدينية، ويوم الأربعاء 29 نوفمبر، مادة اللغة الإنجليزية ويعقبها مهارات، ويوم الخميس 30 نوفمبر، امتحان مادة التكنولوجيا، ويوم الأحد 3 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، ويوم الاثنين 4 ديسمبر امتحان مادة العلوم، وتختتم يوم 5 ديسمبر بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية.