جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر نوفمبر 2023 في السويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهر نوفمبر 2023 في مدارسها، وحددت البداية يوم الأحد 26 نوفمبر.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة السويس عن شهر نوفمبر كالتالي:

الأحد 26 نوفمبر: مادة اللغة العربية والخط والإملاء خلال الحصة الثانية، التربية والدينية خلال الحصة الثالثة

الاثنين 27 نوفمبر: مادة الدراسات الاجتماعية خلال الحصة الثانية، ict خلال الحصة الثالثة.

الثلاثاء 28 نوفمبر: مادة العلوم أثناء الحصة الثانية ومادة مهارات مهنية الحصة الثالثة

الأربعاء 29 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات خلال الحصة الثانية واللغة الإنجليزية أثناء الحصة الثالثة

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ووجهت مديرية التربية والتعليم، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم التصحيح بشكل يومى حتى يتم الانتهاء من كل الامتحانات، ويتم الإعلان عن النتائج أول بأول ومنع حيازة التليفونات المحمولة، للطلاب والملاحظين وكل إدارة تعليمية مسئولة عن الامتحانات مسئولية تامة.