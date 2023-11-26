رئيس «شرم الشيخ للمسرح الشبابي»: المهرجان بداية تعاون مع الثقافة الإيطالية

قال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، سعدت باختيار دولة إيطاليا كضيف شرف للمهرجان وخاصة أن هذه المشاركة تؤكد عمق العلاقات بين الدول الصديقة مصر وإيطاليا، وهذا يعد بداية للتعاون المثمر البناء بين الثقافة المصرية والثقافة الإيطالية وهذا التعاون يكلل بالمشاريع التي سوف نجد لها صدى في المستقبل.

توقيع اتفاقية شراكة بين المهرجان المصري ومؤسسة «TIMF»

وأشار «مازن»، إلى أن بداية الشراكة جاءت منذ سنتين عندما جرى التعاون مع المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة واليوم نحتفي بالمسرح الإيطالي كنموذج مشرف إذ أنه شهد تطورا كبيرا في المسرح الفترة السابقة وسوف نعلن توقيع اتفاقية للشراكة الثابتة بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ومؤسسة «TIMF» كشراكة مؤسسيه بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وبين مؤسستهم الإيطالية.

انعقاد ندوة الاحتفاء بالمسرح الإيطالي

جاء هذا اليوم الأحد أثناء انعقاد ندوة الاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه ومن المقرر أن ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالنجمة سميرة محسن والتي ينطلق فعاليات الدورة الثامنة باسمها.

يذكر أن المهرجان سوف يشهد فعاليات حتى يوم 30 نوفمبر الجاري من ورش عمل مسرحي ومؤتمرات صحفية وندوات وعروض مسرحية داخل قصر ثقافة شرم الشيخ أو بمنطقة السوق التجاري القديم بالمدينة.