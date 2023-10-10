مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم ميمي جمال عن مشوارها الفني

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تكريم الفنانة ميمي جمال، بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير.

موعد انطلاق المهرجان

ومن المقرر انطلاق الدورة المُقبلة من مهرجان شرم الشيخ، في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل اسم دورته اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن.

ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

البداية الفنية لميمي جمال

يذكر أنّ الفنانة ميمي جمال كانت بدايتها الفنية، وهي طفلة بعمر التاسعة من خلال «فيلم المستهترة» وفيلم «أقوى من الحب» عام 1953، وسنوات عملها الفني تجاوز الـ70 عاما، وهي الفنانة الأكثر حضورا في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون العربي بحصيلة 506 عملاً فنيًا.

وعملت ميمي جمال، في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص، ومن أعمالها المسرحية: «عش المجانين، نمرة ٢ يكسب، العبيط، مطرب العواطف، حمري جمري، فيما يبدو سرقوا عبدو، المشاكس، دو ري مي فاصوليا، الصعايدة وصلوا، بوابة الحلواني، حافة الهاوية، خمسة خمسة، وكسبنا القضية، كتكوت في المصيدة، الحرامية أهم ،أصل وخمسة، رجل مجنون جدا، دربكة همبكة، وراء كل مجنون امرأة، افتح المحضر، عائلة عصرية جدا، ليلة جواز الشغالة، الدبابير».