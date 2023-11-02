إقرار 13 تسهيلا لحاملي «الذهب» القادمين من الخارج لحضور معرض نبيو

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن إقرار مجموعة تسهيلات جديدة للعارضين الدوليين المشاركين في المعرض الدولي للذهب والمجوهرات «نبيو» في نسخته الثالثة، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25-27 نوفمبر الحالي، والتي تتمثل في إمكانية جلب العارضين لمعروضاتهم ضمن حقائب المسافرين دون الحاجة إلى شحنها عن طريق شركات شحن، بالإضافة إلى إعفاء تلك المعروضات من الرسوم الجمركية والضريبية وتسهيل الإجراءات بشكل ملحوظ.

تسهيل عملية دخول وخروج المشغولات في أمان

وقال رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع هيئة الجمارك المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين على الإجراءات التنفيذية للإفراج الجمركي عن المشغولات الذهبية القادمة للمشاركة بالمعرض بصحبة العارضين الدوليين، لتسهيل عملية دخول وخروج المشغولات في أمان بما لا يخل بحقوق الدولة وحقوق العارضين الدوليين، والسماح لهم بجلب تلك المعروضات على طائرات نقل الركاب دون شحنها بشكل مستقل.

إخطار مصلحة الدمغة بأسماء العارضين الدوليين المشاركين في المعرض

وأضاف رئيس الشعبة، أنه تم الاتفاق على قيام الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم في المعرض، وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن «اسم الراكب/ صورة جواز السفر/ رقم الرحلة/ توقيت الوصول»، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بأصناف ومواصفات المشغولات القادمة بصحبة العارض من حيث «النوع/ الشكل/ الوزن/ الأحجار ذات القيمة المركبة عليها»، وذلك قبل توقيت بداية المعرض بأسبوعين على الأقل.

وتابع أنّ مصلحة دمغ المصوغات الموازين ستقوم بإرسال قوائم بيانات العارضين والمشغولات لمصلحة الجمارك، لتبدأ في ممارسة مهامها وإعداد الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم الإخطار بوصول العارضين إلى إحدى صالات مطار القاهرة الدولي «1،2،3»، يتحتم عليهم التوجه للصالة الحمراء بالمطار والمخصصة للركاب الذين يحملون ما يزيد عن الاستخدام الشخصي من منتجات تستحق عليها رسوم جمركية.

العارض سيقر لمأمور الجمرك بالأصناف التي بحوزته

وأضح أنّ العارض سيقر لمأمور الجمرك بآن الأصناف التي بحوزته عبارة عن مشغولات معادن ثمينة وأحجار ذات قيمة تخص مصلحة دمغ المصوغات والموازين لصالح معرض الذهب نبيو 2023، ويحرر الإقرار بمعرفة الراكب، ويتم إيداع الأصناف بمخزن الوديعة ترانزيتا (يعمل على مدار الساعة)، وتسليمه إيصال الوديعة والثابت به تخصيص الأصناف لصالح مصلحة الدمغة لعرضها بمعرض الذهب نبيو 2023.