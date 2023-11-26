اتحاد الغرف السياحية: لا زيادة في أسعار قوائم الطعام بالمطاعم

كشف محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وجود استقرار بأسعار قوائم الطعام بالمطاعم السياحية حاليا، موضحا أن غالبية المنشآت السياحية لن تتجه لرفع أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات بها قبل حلول شهر رمضان المقبل، مرجعا ذلك إلى أن الفترة الحالية ليست من فترات الذروة لإقبال الرواد على تناول الوجبات بالمطاعم السياحية وهو ما يصعب إجراء أى تغيير في الأسعار.

عدم رفع الأسعار قبل رمضان

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالرغم من ارتفاع بعض أسعار الخامات التي تدخل في صناعة الوجبات الغذائية إلا أن غالبية المطاعم تتحمل تلك الزيادات حاليا ولن تلجأ لرفع السعر في ظل رغبة كافة المنشآت السياحية لجذب أعداد أكبر من العملاء لتراجع نسب إشغال المطاعم خلال الشتاء خاصة الموجودة بالقاهرة والجيزة.

نسب إشغال مطاعم القاهرة حاليا

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية بالقاهرة الكبرى ستعود للانخفاض التدريجي بداية من هذا الأسبوع وذلك بعد الطفرة التي شهدتها خلال الفترة من يوم 16 إلى 26 نوفمبر الجاري بسبب إجازات الدراسة بالسعودية وقضاء آلاف السعوديين لتلك الإجازة بمصر.