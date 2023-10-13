«الغرف السياحية»: 85% من رواد المطاعم في الصيف من العرب.. والسعوديون بالمقدمة

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أكثر من 85% من رواد المطاعم السياحية ولاسيما الموجودة بالقاهرة والجيزة والعلمين والساحل الشمالي، خلال فصل الصيف الماضي، كانوا من السياح العرب، موضحا أن السعوديين كانوا أكثر الجنسيات العربية تواجدا بالمطاعم، تلاهم الليبيون والكويتيون والإماراتيون والقطريون، وفقا لإحصاءات الحركة السياحية الوافدة وقدوم الأفواج للمنشآت السياحية.

السياحة العربية

أضاف «فتحي» لـ«الوطن»، أن متوسط نسب إشغال المطاعم السياحية خلال صيف 2023، تراوح ما بين 90 إلى 95%، لافتا إلى أنه بداية من الـ10 أيام الأخيرة من شهر أغسطس الماضي، بدأت نسب إشغال المطاعم فى التراجع، بسبب عودة آلاف السياح العرب إلى دولهم، بسبب قرب بداية العام الدراسي.

تحسن نسب إشغال المطاعم منتصف الشهر المقبل

أوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، أن نسب إشغال المطاعم السياحية حاليا تتراوح ما بين 40 إلى 45%، مشيرا إلى النسب ستتحسن بشكل كبير بداية من النصف الثاني من نوفمبر المقبل، بفضل زيادة الحركة السياحية الوافدة من الخارج، علاوة على قدوم عدد من السياح العرب خلال الإجازات المدرسية بدولهم.