جابر القرموطي: قناة «القاهرة الإخبارية» تفرض نفسها على الساحة الإعلامية

أشاد الإعلامي جابر القرموطي بالتغطية التي قدمتها قناة القاهرة الإخبارية عن أحداث غزة منذ اللحظة الأولى، قائلا: «القاهرة الإخبارية نجحت في التعبير عن الموقف المصري خلال تغطيتها للوضع في قطاع غزة، من خلال لغة عقلانية محايدة بعيدة عن المبالغة أو التعتيم».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قناة القاهرة الإخبارية أدت دورها كما ينبغي أن يكون في التعبير عن الوضع بلغة إعلامية متوازنة وأمينة، ما جعل القنوات الإخبارية حول العالم تنقل عنها بمنتهى الثقة، ويأتي من التزامها الأخلاقي تجاه القضايا التي تتناولها».

الكوادر البشرية المميزة سبب النجاح

وشدد القرموطي على نجاح القناة في فرض نفسها على الساحة الإعلامية المصرية والعربية أمام قنوات تتواجد في المشهد من سنوات طويلة، على حد تعبيره، متابعا: «يرجع جزء كبير من نجاح القناة إلى الكوادر البشرية المميزة، سواء المذيعين ومقدمي البرامج المخضرمين أو الشباب الموهوبين».