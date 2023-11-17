جابر القرموطي يشكر «المتحدة» لإتاحة الفرصة لمرشحي الرئاسة بعرض برامجهم

وجّه الإعلامي جابر القرموطي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لإتاحة 100 دقيقة لكل مرشح من مرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «مانشيت»، المذاع على فضائية «CBC».

100 دقيقة إعلانية لكل مرشح رئاسي

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت منح كل مرشح رئاسي «100 دقيقة إعلانية»، في جميع وسائلها، إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

جاء ذلك في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعًا للعملية الانتخابية، على أن تكون الإعلانات مجاناً بالكامل، وأن يكون محتواها وفقاً للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة، وذلك تأكيدًا على حق المواطن في معرفة المرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على مباشرة حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد.

الوقوف على مسافة واحدة

وفي بيان سابق للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكدت أنّها بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها، وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها، تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم الدعائية، التزاماً بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات، ونال قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إشادات واسعة من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 وحملاتهم الانتخابية.