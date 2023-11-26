تسهيل ائتماني بـ200 مليون جنيه لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغر

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، الاتفاق مع البنك العربي الأفريقي الدولي، على تجديد اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في التنمية الاقتصادية

جدير بالذكر أن الاتفاق يأتي في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك العربي الأفريقي الدولي، على تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في التنمية الاقتصادية، بما يسهم في القضاء على البطالة عن طريق خلق فرص العمل، الأمر الذي ينعكس علي زيادة حجم الناتج القومي، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.

تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر إن التسهيل الائتماني سوف يسهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية وإتاحة التمويلات متناهية الصغر لأنشطة ومشروعات السيدات بمختلف أنواعها، من أجل توسيع مظلة الشمول المالي، وتحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر

ومن جانبها، أوضحت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة ستقوم بإعادة توجيه تلك التمويلات، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتنوعة والتي تشمل منتجات "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة"، بجانب الحلول والخدمات غير المالية.

التعاون مع 8 بنوك حكومية وخاصة

وأشارت ريهام فاروق، تتعاون مع 8 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري، منوهة إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر يساهم في خلق العديد من فرص العمل، كما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، بما يدعم الاقتصاد المصري ويتماشى مع رؤية مصر 2030.