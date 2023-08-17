قيمة وشروط التمويل متناهي الصغر من جهاز المشروعات.. اعرف التفاصيل

طرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء كل التفاصيل المتعلقة بالتمويل متناهي الصغر كقيمة التمويل وشروطه والأوراق المطلوبة.

ووفق الموقع الرسمي للجهاز، فإنّ قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

1- حجم التمويل للمؤسسات والجمعيات

تبدأ من 300 ألف جنيه مصري وحتى 5 ملايين جنيه بشروط محددة.

- حجم التمويل للعميل النهائي من خلال الجمعية أو المؤسسة الأهلية

من 1000 جنيه مصري حتى 10 آلاف جنيه مصري تصل إلى 25 ألف جنيه أو أكثر بشروط محددة

- حجم التمويل للشركات

تصل إلى 150 مليون جنيه مصري، بشروط محددة.

- حجم التمويل للعميل النهائي من خلال الشركات

من 1000 جنيه مصري حتى 35 ألف جنيه، بشروط محددة.

- حجم التمويل من خلال البنوك

وفي حال التمويل من خلال البنوك المختلفة فيتم من خلال عدة محاور وهي:

المحور الأول:

تمويل العميل النهائي مباشرة من خلال أفرع البنوك بالمراكز والقري والنجوع، قيمة التمويل: تصل إلى 50 ألف جنيه مصري - حاليا.

المحور الثاني:

تمويل الجهات الوسيطة بنظام «جار مدين» بهدف تمويل العملاء النهائيين «الشركات - الجمعيات - المؤسسات الأهلية العاملة في المجال» وقيمته قيمة التمويل تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

الفئات المستهدفة

شباب الخرجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، ذوي الحرف والمهارات اليدوية، ومحدودي الدخل، المرأة المعيلة، الفقراء النشطون اقتصاديا.

شروط التمويل متناهي الصغر

وجاءت أبرز الشروط كالتالي:

- يجب أن يكون لدى الشخص رقم قومي.

- يجب أن يكون الشخص مقيم في نفس المحافظة محل النشاط (عمرة 21 سنة على الأقل).

- يجب أن يكون دائم الإقامة في نفس المحافظة التي سيقام فيها المشروع.

- يجب أن يكون الهدف من طلب التمويل هو إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.

- يجب أن يكون المقترض أو كفيله ملما بالقراءة والكتابة عند الحصول على تمويل أكثر من 10 آلاف جنيها.