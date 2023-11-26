تحذير لأصحاب المحلات.. الترخيص أو غرامة 20 ألفا

بدأت الوحدات المحلية بالقاهرة والمحافظات مناشدة أصحاب المحلات التجارية العامة ومستأجريها سرعة التقدم لاستخراج تراخيص تشغيل تلك المحال حتى لا تقع تحت طائلة القانون واتخاذ إجراءات قانونية خلال المدة المحددة طبقا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

مهلة أمام الأنشطة التجارية

قال مصدر بلجنة تراخيص المحال العامة لـ«الوطن» إن هناك مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة وذلك من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وعامين أمام المحلات الحاصلة على رخصة وفق القانون القديم لتقنين الوضع وفق قانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019 والمخالف يقع تحت طائلة القانون.

عقوبة عدم ترخيص المحلات

دعا حي شرق مدينة نصر، أصحاب المحلات إلى سرعة ترخيص الأنشطة التجارية، محذرا من خطورة استمرار عمل المحلات دون ترخيص فهي مخالفة حيث في حالة عدم الالتزام من أصحاب المحلات بالمهلة المقررة لترخيص المحلات غير المرخصة وهي عام بداية من 11 ديسمبر 2022 سيتم تطبيق المادة 30 من قانون المحال وتنص على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استمرار وتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عام والغرامة المشار إليها، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.