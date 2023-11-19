سعر الذهب عيار 21 في المحلات اليوم.. توقعات بالتراجع

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19-11-2023، عند 2720 جنيها للجرام، نفس أسعار التعاملات مساء أمس السبت، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، لعدة أسباب أبرزها استمرار مبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية، وانخفاض سعر الذهب عالميا وتراجع الطلب على الشراء محليا.

سعر الذهب عيار 24

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3109 جنيهات للشراء، بينما سجل سعر البيع للذهب عيار 24 حوالى 3099 جنيهات، ويعد الذهب عيار 24 الأكثر نقاء واستخداما في السبائك الذهبية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 في تعاملات الصباح اليوم الأحد 19-11-2023 نحو 2331 جنيها للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالى 2325 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وتعد الجنيهات الذهبية أحد أهم وسائل الادخار الامنة، نظرا إلى كونها لا تكلف من يرغب في شرائها مصنعية كبيرة مقارنة بالمشغولات، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 21 ألفًا و760 جنيها للشراء.

سعر أوفية الذهب اليوم الأحد

استقر سعر أوقية الذهب اليوم الأحد عند 1981 دولارا على المستوى العالمي.