أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023 في المحلات.. «الأمهات» بـ62 جنيها
كتب:
محمد سيف
08:10 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
الدواجن- أرشيفية
سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 10-11-2023، نحو 66 جنيها في المزرعة يضاف إليها النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وذلك بحسب شعبة الدواجن، وذلك تنفيذًا لمبادرة الحكومة بخفض الأسعار بنسبة 15% للدواجن.
أسعار الدواجن اليوم
وبلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 10-11-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن، بين 72 و77 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن في المزرعة
«الوطن» ترصد أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 10-11-2023 في المزارع، وهي كالتالي:
- الدواجن البيضاء 66 جنيهًا.
- الفراخ الساسو 91 جنيهًا.
- الفراخ البلدي 109 جنيهات.
- أمهات بيضاء 62 جنيهًا.
- بياض أبيض سلك 53 جنيهًا.
- بياض أبيض أرضي 54 جنيهًا.
- بياض أحمر سلك 67 جنيهًا.
- بياض أحمر أرضي 73 جنيهًا.