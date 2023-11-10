أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023 في المحلات.. «الأمهات» بـ62 جنيها

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 10-11-2023، نحو 66 جنيها في المزرعة يضاف إليها النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وذلك بحسب شعبة الدواجن، وذلك تنفيذًا لمبادرة الحكومة بخفض الأسعار بنسبة 15% للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 10-11-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن، بين 72 و77 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن في المزرعة

«الوطن» ترصد أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 10-11-2023 في المزارع، وهي كالتالي:

- الدواجن البيضاء 66 جنيهًا.

- الفراخ الساسو 91 جنيهًا.

- الفراخ البلدي 109 جنيهات.

- أمهات بيضاء 62 جنيهًا.

- بياض أبيض سلك 53 جنيهًا.

- بياض أبيض أرضي 54 جنيهًا.

- بياض أحمر سلك 67 جنيهًا.

- بياض أحمر أرضي 73 جنيهًا.