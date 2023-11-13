الأسواق المفتوحة لشراء ملابس الشتاء في القاهرة والمحافظات.. «أرخص من المحلات»

بدأت الأسر المصرية شراء ملابس الشتاء استعدادا لبرودة الطقس في الأيام المقبلة، وحمايتهم من الطقس المتقلب يوميا، وفي سبيل ذلك يبحثون عن ملابس جيدة بأسعار مناسبة لميزانيتهم.

الأسواق المفتوحة لشراء ملابس الشتاء

وتحفل المحافظات المصرية بالكثير من المناطق والأسواق المفتوحة التي يستطيع المواطنين من خلالها شراء ملابس الشتاء بأسعار أقل من المحلات والمولات المختلفة، وتبدأ أسعار القطعة في الأسواق المفتوحة من 100 جنيه.

الأسواق المفتوحة لشراء ملابس الشتاء بالقاهرة والمحافظات

وتقدّم السطور التالية، رصدا للأسواق المفتوحة لبيع الملابس الشتاء بأسعار أقل من المحلات، حيث يستطيع المواطنين الشراء بأسعار مخفضة في القاهرة والمحافظات كما يلي.

- شارع العريش بمنطقة الهرم.

- شارع فيصل.

- شارع ضياء بالهرم.

- سوق الجيزة في ميدان الجيزة بجوار السنترال.

- وكالة البلح، بوسط القاهرة.

- سوق غزة، بمنطقة الزاوية الحمراء بوسط القاهرة.

- سوق الغورية، بمنطقة الجمالية.

- شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.

- سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.

- سوق الموسكي، بجوار شارع المعز، وهو أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة.

- منطقة وسط البلد بالقاهرة.

- شارع جمال عبدالناصر بوسط البلد.

- سوق العتبة، بمنطقة العتبة بالقاهرة.

- سوق خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية.

-سوق البالة بمحافظة بورسعيد.

- سوق ليبيا، وشارع الإسكندرية بمطروح.

- حي الأربعين بمحافظة السويس.

- قرية «سلامون القماش»، بمحافظة الدقهلية.

- قرية طنامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية.