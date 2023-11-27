مصدر بـ«التعليم» يحسم الجدل بشأن تحسين التشعيب في نظام الثانوية العامة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا عودة لنظام التحسين في الثانوية العامة حتى الانتهاء من تطوير مرحلة الثانوية العامة، وإعداد نظام جديد للثانوية العامة تماما، إذ من المقرر أن تعقد الوزارة المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية لمناقشة ملامح مشروع تطوير الثانوية العامة الجديد.

التشعيب في الثانوية العامة

أما فيما يخص التشعيب قال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: لا إلغاء للتشعيب في الثانوية العامة، والعلمي والأدبي مستمر ولا تغيير في نظام الثانوية العامة الحالي حتى الانتهاء من مشروع الثانوية العامة الجديد.

مشروع الثانوية العامة الجديد

وكان كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح مشروع تطوير الثانوية العامة الجديد، متعدد الفرص، من خلال تعدد محاولات التقييم التي يخوضها الطالب خلال المرحلة الثانوية، مشيرا إلي أن مشروع الثانوية العامة الجديد يتيح دخول الطالب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتابع المصدر، لكن سيتم وضع آليات لذلك، مع شروط ومعايير يجب أن تتوافر كي يستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية، لكن لم يتم الاستقرار بعد على تلك المعايير، وستكون محل نقاش موسع مع الخبراء والمتخصصين خلال المؤتمر الخاص بمناقشة مشروع الثانوية العامة.