موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. «التعليم» توضح الضوابط والتفاصيل

‎حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وضوابطها، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقيا داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وبالتنسيق الكامل مع جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية والإدارات التعليمية.

موعد امتحانات الثانوية العامة

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم السبت 15 يونيو، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، على أن تُعقد وفق نظام البابل شيت حيث يتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

ووفق الخريطة الزمنية وتقرير سابق لوزارة التربية والتعليم، فإنه يجري عقد امتحانات بنظام الأوبن بوك، إذ يجري تسليم الطلاب كتيب مفاهيم داخل اللجان واستلامه منهم مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان، ويتضمن الكتيب أهم المصطلحات والقوانين بالمادة، ويجري تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا سواء الاختيار من متعدد أو المقالية.

ضوابط عقد موعد امتحانات الثانوية العامة

تعقد الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد إذ تقيس الأسئلة نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل حسب مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة، وتتضمن أسئلة الامتحانات 85% اختيار من متعدد و15% المقالي، وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.

ووفق وزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات الثانوية العامة تُعقد وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد، ويجري وضع امتحانات الثانوية العامة من بنوك أسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد في منتصف شهر يونيو المقبل.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيلارية عاطف خبيرة تربوية، أن الثانوية العامة من السنوات الدراسية التي يعتبرها كثيرون الأهم دراسيا ولكن في الحقيقة أنها سنة دراسية مثلها مثل جميع المراحل لكنها تحتاج إلى تنظيم الوقت للاستفادة منه وممارسة الرياضة وتنظيم ساعات النوم والبدء في الاستذكار في الساعات الأولى من الصباح فهي الأفضل في الاستيعاد والتحصيل الدراسي.

وشددت الدكتورة إيلارية عاطف، في حديثها لـ«الوطن»، على الطلاب بضرورة حل الامتحانات بشكل دوري على كل فصل في كل مادة دراسية مع ضبط وقت الاختبار لإدارة وقت الورقة الامتحانية وهو يعد من أفضل الطرق التي تستخدم لتدريب الطلاب على حل الورقة الامتحانية والبعد عن المشتتات مثل وسائل التواصل الاجتماعي أفضل الطرق للاستفادة من الوقت بشكل جيد.