هزة أرضية بقوة 4.5 تضرب جنوبي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، جنوبي إيران، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلالز الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إيران على مسافة 48 كيلومترا غرب مدينة بندر عباس جنوب البلاد بالمقاطعة التي تحمل الاسم ذاته على الخليج العربي، وعلى مسافة 218 كيلومترا شمال مدينة عجمان الإماراتية.