أصحاب الشركات يستعرضون مشروعاتهم وتجاربهم الناجحة في شبه جزيرة سيناء

استعرض أصحاب الشركات الناجحة فى سيناء، المشروعات التى نفذوها على أرض الفيروز، فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، اليوم.

«القصاص»: شاركنا فى تطوير المستشفيات وتنفيذ القرى البدوية بسواعد 6 آلاف عامل

وقال المهندس محمد أسامة القصاص، من شركة وتد للمقاولات العامة والتوريدات: «نحن شركة تعمل فى مجال الإنشاءات منذ 25 سنة، وكان لنا الشرف أن نكون من بين الشركات الوطنية التى شاركت فى تنفيذ المشروعات الوطنية بسيناء».

وأضاف: «عملنا فى سيناء منذ 2013 وحتى الآن بإجمالى تكلفة قدرها 270 مليون جنيه فى مجالات متعددة، مثل الصحة والتعليم والتنمية، وفى المجال الصحى أنشأنا مستشفى نخل المركزى وطورنا مستشفى الشيخ زويد المركزى، وطورنا نقاط إسعاف بمدينة نخل والنقب»، متابعاً: «جارٍ تنفيذ 160 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة، وفى المجال التنموى جرى تنفيذ القرية البدوية فى مدينة نخل، وعمل معنا أكثر من 6 آلاف عامل».

«غريب»: ساهمنا فى إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر والصرف

وقال المهندس صفتى غريب، مدير عام التشغيل والصيانة بإحدى شركات معالجة المياه: «نحن شركة رائدة ومتخصصة فى إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه بجميع النظم المختلفة، ومنذ عام 2015 وحتى الآن أنشأنا العديد من محطات المياه فى سيناء، سواء تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الزراعى، بإجمالى تكلفة قدرها 2 مليار جنيه، وعدد عمالة مباشرة وغير مباشرة يقدّر بـ30 ألف عامل من أهالى سيناء، و310 أمتار مكعبة يومياً من المياه المحلاة قابلة للزيادة لـ640 ألف متر مكعب/ يوم».

وتابع أشرف عبدالسميع محمود، رئيس مجلس إدارة شركة الدمام للمقاولات، أنّه جرى تنفيذ 8 مشروعات فى سيناء فى مجال الإنشاءات، أبرزها مشروع إنشاء جامعة العريش، ومشروع الجامعة التكنولوجية بشرق القناة، ومشروع إنشاء 160 وحدة سكنية برفح.

وأضاف «محمود» موجّهاً حديثه للرئيس السيسى: «بنشكر حضرتك يا ريّس على كل حاجة اتعملت فى عهدك، وكفاية أوى الأمان اللى إحنا عايشين فيه، إنشاء الجامعات فى عهدك وخلت ولادنا يدرسوا جنب أهلهم فى شمال سيناء، وده جديد علينا يا ريّس، وبقى زينا زى المحافظات التانية، ربنا يطوّل فى عمرك ويبارك لنا فيك ويديك الصحة ويخليك لمصر».

وقال سليمان عبدالحميد سليمان، مدير عام شركة عبدالحميد سليمان: «نعمل مع الدولة منذ عام 1994 فى مجالات المياه والصرف الصحى، ونفذنا 10 مشروعات فى سيناء بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 650 مليون جنيه، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة معظمه من سيناء بواقع 4 آلاف فرد، وأبرز المشروعات الخط الناقل للمنطقة الاقتصادية فى شرق بورسعيد، وإنشاء شبكات استصلاح فى التجمعات التنموية، واجهنا صعوبات نتيجة العملية الأمنية، لكن هذه الصعوبات جرى تذليلها من قبَل الدولة، ومعدلات التنفيذ فى غرب القناة أصبحت مثل ما هو عليه الحال فى شرق القناة».

«شعبان»: نفذنا مشروعات زراعية بـ500 مليون جنيه

وقال حمدان محمود شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة الإسراء للمقاولات العامة: «عملت فى الشبكة القومية للطرق وحفر قناة السويس ومشروعات الاستصلاح الزراعى فى توشكى والدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات بإجمالى تكلفة قدرها 500 مليون جنيه فى 6 مشروعات بسيناء، وشغلنا 5 آلاف عامل فى سيناء كعمالة مباشرة وغير مباشرة».