سقوط عصابة «الشرطة المزيفة» لسرقة أصحاب الشركات في الجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة؛ وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم استغاث بهم أحد المواطنون «مالك شركة نقل ومقاولات، وبصحبته سائق - مُقيمان بالقاهرة» وقرر الأول أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبصحبته الثاني وبحوزتهما مبلغ مالي فوجئا بقيام 6 أشخاص مجهولون يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاح ناري استوقفوهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشهما والاستيلاء منه على مبلغ مالي وهربوا، فتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.

على الفور تتبعت القوات الأمنية سيارة الجناة وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها «قائد السيارة، عاطل» وبحوزتهما «المبلغ المالي المستولى عليه - مسدس صوت و3 طلقات من ذات العيار»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك «4 متهمين آخرين لثلاثة منهم معلومات جنائية» وهروبهم، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادي، اشتبهوا في إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى من ذات الماركة واللون والموديل تابعة لوحدة مرور الزقازيق بمديرية أمن الشرقية باسم أحد الأشخاص «مصطنعة».

بفحص قائدها تبين أنه «عامل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة»، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة المشار إليها «مزورة»، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.

بمواجهته أقر بسابقة شراء السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص «لا يمكنه الإرشاد عنه»، وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما أضاف بالتحصل على بيانات سيارة أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث «الماركة والموديل واللون» واصطناع اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، ورخصة التسيير المضبوطة بحوزته بذات البيانات، وباستدعاء المجني عليه «مالك السيارة» تعرف عليها.

حريق في التجمع الأول

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة أسفل أحد الكباري بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكى أدى إلى احتراق السيارة بالكامل «دون حدوث إصابات»، ويرجح أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي، كما تبين تخلى قائد السيارة عنها، بالفحص تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة جمصة بالدقهلية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة «عاطل له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة» وتبين أن السيارة كانت بحيازته أثناء نشوب الحريق بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب «المغافلة» عقب استقلالها صحبة مالكها بدعوى توصيله لإحدى المناطق بمركز شرطة جمصة، وأثناء ذلك طلب من مالك السيارة التوقف والنزول بصحبته لشراء بعض المستلزمات إلا أنه تمكن من مغافلته والاستيلاء على السيارة ولاذ بالفرار، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بالسيارة المستولى عليها بمحل البلاغ فوجئ بانبعاث الأدخنة من السيارة واشتعالها على النحو المشار إليه فتخلى عنها بمكان العثور عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.