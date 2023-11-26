«أوقاف سوهاج» تطلق برنامج البناء الثقافي للأئمة بعنوان «حب الوطن»

انطلقت فعاليات البرنامج الثقافي لأئمة أوقاف سوهاج بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج، بعنوان «حب الوطن» بمشاركة الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج والدكتور علي عبدالموجود عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج والدكتورة فاطمة محمد محمد المهدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج. والشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة والشيخ علي محمد علي خليل، مسئول الإرشاد الديني، والشيخ إبراهيم عمر عبدالرحمن، وواعظات أوقاف سوهاج، و300 من أئمة أوقاف سوهاج.

تضمين الخطاب الديني للمشاركة الإيجابية

قال الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل أوقاف سوهاج لـ«الوطن»، يتضمن الخطاب الديني في الفترة المقبلة قيم المشاركة الإيجابية لأن هذا الوطن يستحق منا الكثير والكثير، لذا تم توجيه الحضور باللقاء بضرورة تضمن الرسائل الدينية التي يلقيها الأئمة والخطباء في الدروس الدينية وخطب الجمعة والمناسبات المختلفة.

قيم المشاركة الإيجابية

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج: جرى الإشارة إلى شرح مفاهيم الأمل والتفاؤل والدعوة للصبر والاعتصام وحب الوطن والمشاركة الإيجابية كما لفت إلى أن مصائر الأمم لا تُدار بالعواطف ولكن تدار بالعقل والحكمة والشرع والنظر إلى كل ما يدعم أمن واستقرار الوطن مشيرا أن وظيفة الدين هي إصلاح واقع الناس وتحويل المزاج العام للمواطنين نحو ضمان أمن واستقرار الوطن.

إبجديات التصور الإسلامي

وأضاف الدكتور على عبدالموجود عميد كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج أن الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام التي تعد أحد أركان بناء الأسرة في الدين الإسلامي كما أشار إلي دور وزارة الأوقاف والتي يشهد به الجميع في التوعية بقضايا المجتمع المختلفة وطالب السادة الأئمة والواعظات بضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية.

قواعد التربية في الإسلام

وأكدت الدكتورة فاطمة محمد محمد وكيل كلية الدراسات الإسلامية أن الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام وفي نهاية اللقاء تم عقد مقرأة الأئمة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج.