«أوقاف سوهاج» تطلق برنامجا توعويا في 49 مدرسة اليوم

تبدأ اليوم، مديرية أوقاف سوهاج، برنامج النشاط التثقيفي والتوعوي في 49 مدرسة، بين ابتدائي وإعدادي وثانوي، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الأوقاف والتربية والتعليم في سوهاج.

وقال محمد حسني عبد الرحيم، وكيل أوقاف مديرية أوقاف سوهاج لـ«الوطن»، إنّ النشاط التثقيفي والتوعوي يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، بمختلف مدارس مراكز وقرى المحافظة، لتقديم خطاب ديني تثقيفي لجموع الطلبة بكل المراحل التعليمية.

ندوات البرنامج الثقافي

وأضاف وكيل مديرية أوقاف سوهاج، أنّ البرنامج يقدم ندوات بواسطة الأئمة والمختصين، في مجالات القيم والأخلاق الحميدة التي نادت بها جميع الشرائع الدينية، وحث عليها كل الرسل والأنبياء، ونصت عليها الرسالة المحمدية: «إنّما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

موضوعات ندوات التثقيف الديني

وكشف وكيل أوقاف سوهاج، أنّ البرنامج يتناول توضيح جميع القضايا المطروحة في محيط الطلبة والمثارة خلال هذه الفترة، وسيتم الإجابة على أسئلة الطلاب، وطرح قضايا المواطنة واحترام الآخر، ومواجهة الأفكار التي تهين الإنسانية من السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة وأشكال العنف اللفظي والبدني.

وأشار إلى استمرار هذه اللقاءات بصفة دورية ومنتظمة، حتى انتهاء العام الدراسي.