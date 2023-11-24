«أوقاف سوهاج» تكشف خريطة القافلة الدعوية اليوم.. 10 مساجد

تطلق اليوم الجمعة، مديرية أوقاف سوهاج، فعاليات القافلة الدعوية من مسجد «العمرى» بمركز أخميم، بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والقيادات الدعوية، حول موضوع «القوة والثبات في مواجهة التحديات»، ضمن الدور التوعوي والتثقيفي لأوقاف سوهاج، وذلك في 10 مساجد جميعها تتحدث عن نفس الموضوع.

خريطة مساجد القافلة الدعوية في سوهاج

وتنشر «الوطن» وفقًا لمديرية أوقاف سوهاج، خريطة مساجد القافلة الدعوية كالتالي:

- مسجد العمري بمركز أخميم، الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، مدير المديرية.

- مسجد سيدي كمال الدين بمركز أخميم الشيخ، صلاح محمد بريقي، مدير الدعوة.

- مسجد الأمير حسن، الشيخ شحاتة محمد شحاتة، مدير الإدارات.

- مسجد التوحيد بمدينة ناصر، الشيخ عبدالصبور أحمد عامر ، مدير إدارة خدمة المواطنين.

- مسجد البصراوي بمركز أخميم، الشيخ علي محمد علي خليل، مسؤول الإرشاد الديني.

- مسجد الشرطة بمركز أخميم، الشيخ حاتم جمال الدين أحمد، إمام وخطيب.

_ مسجد ناصر مدينة ناصر، الشيخ خالد محمد أحمد، إمام وخطيب.

_ مسجد الشيخ عبدالله بمركز أخميم، الشيخ حذيفة عبدالمطلب محمد، إمام وخطيب.

- مسجد، علي بن أبي طالب مدينة ناصر، الشيخ محمود أمين محمد، إمام وخطيب.

_ مسجد فاطمة الزهراء مدينة ناصر، الشيخ خضر عبدالحميد إدريس، إمام وخطيب.

موعد القافلة الدعوية بأوقاف سوهاج

وحددت مديرية أوقاف سوهاج، موعد انطلاق القافلة الدعوية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، عقب صلاة الجمعة، وسيتم توجيه القافلة الدعوية لمختلف مراكز سوهاج تباعا.