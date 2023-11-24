«أوقاف سوهاج» تفتتح مسجدين بجهينة ودار السلام بالجهود الذاتية

افتتحت مديرية أوقاف محافظة سوهاج اليوم الجمعة مسجدين، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية افتتحت اليوم مسجدين أحدهما بإدارة أوقاف دار السلام والآخر بإدارة أوقاف جهينة، وأشرف على الافتتاح الشيخ، صلاح محمد بريقي مدير الدعوة بالمديرية.

افتتاح مسجد العبور بأوقاف دار السلام

أضاف وكيل أوقاف سوهاج أن جرى افتتاح مسجد «العبور»، التابع لإدارة أوقاف دار السلام بجهود ذاتية، وألقى خطبة الجمعة، نيابه عن وكيل أوقاف سوهاج، الشيخ محمد حسن على مدير إدارة أوقاف دار السلام.

افتتاح مسجد الكبير بجهينة

كما تم افتتاح مسجد «الكبير» بإدارة أوقاف عنيبس بمركز جهينة وقام الشيخ صلاح أحمد محمد، مدير إدارة أوقاف عنيبس بجهينة بأداء خطبة الجمعة نيابة عن وكيل أوقاف سوهاج، كما افتتحت مديرية أوقاف محافظة سوهاج منذ أيام مسجد الأمير داود بإدارة أوقاف البلينا بالجهود الذاتية للمواطنين.