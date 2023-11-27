تعرف على آخر موعد للتقدم للوظائف القيادية الشاغرة في وزارة النقل

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، استمرار استقبال طلبات التقديم لشغل الوظائف القيادية في وزارة النقل حتى يوم غد الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وظائف وزارة النقل

التقديم على وظائف النقل

وبحسب بوابة الوظائف تقدم الطلبات مستوفاة للدمغة والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية «على أن تكون من أصل و9 صور»، على أن يكون التقدم بطلب باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، في مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

المستندات المطلوبة

1- البيانات الأساسية معتمده موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، وبيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة، الخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية مدتها ونوعها. وكذلك الجزاءات أن وجدت واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها»

2- عدد «6» صور شخصية مقاس 4 * 6 حديثة.

3 - أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التى يعمل بها مُدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

4- اقتراحات لتطويرالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

5 - خطاب من الإدارة القانونية مُعتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

6- صورة من شهادة الميلاد «كمبيوتر» + صورة بطاقة الرقم القومي.

7 - صحيفة الحالة الجنائية.